شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة لبوست مالون فى عالم النجاح بإطلاق نظاراته الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطوة جديدة يأخذها النجم العالمى بوست مالون لترسيخ اسمه فى شتى المجالات حول العالم فيتحول من أهم وأكثر الأسماء الرنانة سواء فى عالم الغناء أو النبيذ ومؤخرا الأزياء.

فقط أطلق النجم بوست مالون البالغ من العمر 25 عاما مجموعته الخاصة الأولى من النظارات الشمسية وذلك بالتعاون مع "Arnette"، وتصميمات النظارات مستوحاة من فترة التسعينيات، وهو الخبر الذى تصدر موقع "ديلى ميل".



بوست مالون

وقال بوست مالون حول إطلاق مجموعة نظارات الشمس الجديدة "الإبداع هو أكثر ما أستمتع به، خاصة مع العلامات التجارية التى أحبها، أنا سعيد للغاية بهذه المجموعة الجديدة من النظارات الشمسية Arnette المستوحاة من أسلوبى الشخصى والرؤية الإبداعية".

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بوست مالون

يذكر أن بوست مالون أعلن مؤخرا أنه يعمل حاليا على إعداد ألبومه الغنائي الجديد خلال فترة "التباعد الاجتماعى والحجر الصحى" فى يوتا، والذى قرر مالون أن يقدمه للعالم لكي يساعد الجميع في تخطي أصعب وأحلك الأوقات ، وذلك حسب ما أكده لصحيفة وول ستريت جورنال.

أكد بوست مالون البالغ من العمر 25 عاما أن هذه الفترة الصعبة يمكن أن نتحدث عنها كثيرا وإعطاء الأمل للناس أتمني أن يرفع الالبوم من معنويات الناس ، لأنها فترة مظلمة في أمريكا بل فترة مظلمة في العالم كله ، و بصراحة أن يكون كاتب الأغاني في المنزل طوال اليوم نعمة ونقمة في نفس الوقت، وأنا أجد أن في أحلك الأوقات أحاول فقط أن أصنع شيء جميل"، كما أكد مالون أنه حقا وقت مثالي لتأليف الموسيقى ، وكتابة الأغاني حول ما يجري حاليا.



بوست مالون (3)