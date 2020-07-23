شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير فيلم "هيكل نظمى" لـ رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم رامز جلال من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه الجديد "هيكل نظمى"، بعد تصوير عدة أشهر، حيث توقف التصوير فى شهر فبراير الماضى بسبب فيروس كورونا وانشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، حتى عادو للتصوير منذ شهر لاستكمال المشاهد الأخيرة المتبقية من أحداث الفيلم، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج فى الوقت الحالى استعداداً لعرضه فى السينمات.

ويعانى رامز جلال خلال الأحداث من النحافة حسب الشخصية التى يجسدها، ويناقش المشاكل التى يتعرض لها المصابون بالنحافة ويلجأ لكثير من الأطباء ليحل هذا الأمر فى إطار كوميدى.

والفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة" .

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ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، ما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه فى تلك الأزمات، ويشارك فى بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.