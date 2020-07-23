شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الخطورة الحلقة 4..استعراض ماضى ريم مصطفى ولقائها بأحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "شديد الخطورة" الذى يتم عرض حلقة منه أسبوعياً على منصة "watch it" الرقمية اللقاء الأول بين مالك – أحمد العوضى – وزوجته نور – ريم مصطفى – منذ اختفائها فى الحلقة الأولى والاعتقاد أنها توفيت بعد حريق السيارة التى كان تستقلها، وبعدها اكتشف مالك خدعة نور له وأنها على قيد الحياة.

واستعرضت الحلقة الرابعة هوية نور قبل زواجها من مالك بأنها نشأت فى ملجأ بعد دخول والدها – رياض الخولى – السجن وتركا إخوتها حمزة العيلى وحسنى شتا فى الشارع، لتتعلم وتصبح "هاكرز" وبعدها تتعرف على مالك وتتزوجه دون اخباره بماضيها وبهوية عائلتها، حيث جاء ذلك لايضاح ما حدث بأن نور ساعدت رياض الخولى وحمزة العيلى وحسنى شتا فى سرقة البنك.



ريم مصطفى مع اخوتها فى الحلقة 4

وكشفت الحلقة ايضاَ عن محاولات والد ريم وأخويها لاجبارها على مساعدتهم فى سرقة البنك، وتهديدها بكشف ماضيها لزوجها مالك وهو ما جعلها تضطر للعمل معهم، وبعد وصول مالك لحسنى شتا الذى شاهده فى عمليه اقتحام البنك يعترف له حنى بكل شىء، وفجأة تظهر نور فى المكان وتنتهى الحلقة عند هذا المشهد.

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"شديد الخطورة" مخطط تقديمه على أكثر من جزء كل جزء 7 حلقات على منصة watch it الرقمية، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى وريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.