شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاده.. أحمد عز بـ 3 أفلام بقائمة الأعلى إيرادات فى تاريخ السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الفنان أحمد عز بعيد ميلاده وهو الفنان الذي بدأ حياته بالعمل في مجال الفندقة، ثم في عروض الأزياء حتى جاءته الفرصة له للمشاركة كموديل مع المطربة أصالة في أغنيتها "لما جت عينك في عيني"، ليدخل عالم السينما في أول بطولة مطلقة له من خلال فيلمه الشهير "مذكرات مراهقة" والذي شاركته في بطولته وقتها هند صبرى.

وفى يوم ميلاد عز نرصد أهم 3 أفلام دخل بهم قائمة الأعلى إيرادا في تاريخ السينما وهم كالتالي

فيلم "الخلية" والذي تخطى إيراداته وقت عرضه في السينمات لـ 56 جنيه ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في تاريخ السينما المصرية؛ نظرًا لكونه أول فيلم يصل لهذا الرقم، والعمل من بطولة أحمد عز، ومحمد ممدوح، وأحمد صفوت، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، والتونسية عائشة بن أحمد، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإنتاج موسى عيسى وطارق العريان الذي يتولى أيضًا إخراج الفيلم.

فيلم "ولاد رزق 2" حقق نجاحاً كبيرا وقت عرضه ودخل قائمة أعلى الإيرادات، ووصلت لـ 101 مليون جنيه في شباك التذاكر، وشارك في بطولته كل من الفنان عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

الفيلم من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

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فيلم "الممر" الذى وصلت إيراداته لـ 75 مليون جنية يعد أكثر أفلام عز تحقيقا للإيرادات بـ 54 مليون جنيه وقت عرضه بعد 5 أسابيع، وشارك فى بطولته بجانب عز الفنان أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.

يشار إلى النجم أحمد عز، عاد لمسرح "كايرو شو" بعرض علاء الدين إخراج مجدي الهواري والذي يعد أول عمل مسرحي في مسريته الفنية، كما أنه يواصل تصوير فيلم "كيرة والجن" الذي يجمعه مع النجم كريم عبدالعزيز.

ومن ناحية أخرى استأنف عز تصوير مشاهده فى مسلسل "هجمة مرتدة" الأسبوع المقبل داخل ديكور بمدينة السينما، وتجمع المشاهد بين جميع أبطال العمل ويستمر التصوير فى نفس الديكور عدة أيام وينتقل بعدها فريق العمل إلى ديكور آخر.