شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى مع أحمد كامل: هيكون ليه شأن كبير فى الموسيقى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المطرب محمود العسيلي خلال أحدث صورة له عبر حسابه على موقع انستجرام، جمعته بالمطرب الشاب أحمد كامل، حيث علق على الصورة بكتابة كلمات أثنى من خلالها على موهبة الأخير وتنبأ له بمستقبل كبير، حين قال : "زي ما قلت قبل كدا .. الرجل دا هيكون ليه شأن كبير في الموسيقى في مصر والوطن العربي .. حبيبي و اخويا الصغير"، كما كتب كلمة soon مما أثار تكهنات وتساؤلات من قبل متابعيه حول وجود مشروع غنائى بينهما فى الفترة المقبلة.



العسيلى واحمد كامل

من جانب آخر نشر الفنان محمود العسيلي صورة تجمعه مع والدته عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق على الصورة: "البركة كلها ست الكل".

وأحيا النجم محمود العسيلي حفلا غنائيا على طريقة حفلات "الأون لاين" في افتتاح حفلات مهرجان "حفلة في البلكونة" والذى يستضيف عددا من نجوم الغناء خلال هذه الفترة، ضمن الحفلات التي يحيها نجوم الغناء والطرب للتخفيف على المواطنين خلال فترة تواجد فيروس كورونا، والحفاظ عليهما بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

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النجم محمود العسيلى قدم خلال حفله أغنية "الليلة"، وواصل تقديم عدد كبير من أغنياته الشهيرة والمميزة على مدار أكثر من ساعة متواصلة منها، يا ناس، فوقى، مش مضمون، ملايين، حلم بعيد، في حتة تانية، عايشين، طلع الحلو وبس، أنت تقدر، ابن مصر، وجع الهوى، وأختتم الحفل بأغنيته الشهيرة "تررم".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى أحدث كليباته الغنائية بعنوان "جنة تكفينا"، وتعاون فيها العسيلى مع الشاعرة يمنى العسيلى، ويتكتم النجم الغنائى عن مدى قربه من الشاعرة حتى تكون مفاجأة، ويتولى ألحانها محمود العسيلى، من توزيع أمير هداية، إخراج إبراهيم حدرج.