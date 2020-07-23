شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تستعيد ذكرياتها مع تامر حسنى وشقيقاتها بفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهوها بفيديو تستعيد به ذكرياتها ويجمع لقطات من تصوير آخر أيام فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، كما نشرت صورا مع شقيقتها النجمة هنا شيحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليه قائلة "تمر الأيام وتظل اللحظات التى لا تُنسى".

كما نشرت صور مع شقيقتها الصغرى مايا، وهو يأكلون أيس كريم عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام".





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فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.

من ناحية أخرى أثارت الفنانة حلا شيحة الجدل على السوشيال ميديا، بعدما قامت بحذف جميع فيديوهاتها التى نشرتها على تطبيق "تيك توك" أثناء العزل المنزلى، ولم تترك حلا على حسابها سوى فيديو واحد تظهر فيه وهي تخضع لجلسة تصوير، وكتبت معلقة: "الصمت أحسن كتير من الكلام، حيث أثار التصرف حفيظة متابعيها بدون أسباب.

وكانت حرصت الفنانة هنا شيحة، على استعادة ذكرياتها بصورة مع اشقائها حلا شيحة ورشا شيحة، وهما في فترة الطفولة ويرتدون نفس الملابس المتشابه، عبر استوري شخصي لها عبر موقع الصور انستجرام، وعلقت هنا شيحة على الصورة التي نشرتها منذ ساعات "لقد وجدت تلك الصورة اليوم"، وأشارت لشقيقاتها على الصورة، وسرعان ما حرصت "رشا"، على إعادة نشر الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.