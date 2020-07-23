شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوستر الأول لفيلم كريم محمود عبد العزيز "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان كريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهده الأخيرة من فيلمه "موسى" ويشاركه فى بطولة العمل إياد نصار، وننشر البوستر الدعائى الأول للفيلم، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية، وتدور أحداثه فى إطار من الخيال العلمى للمخرج بيتر ميمى.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالى، حيث يتم اختراع أول روبوت فى الشرق الأوسط، وخلال الأحداث يمر الأبطال بظروف وأمور تنقلب ضدهم ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار وأحمد مالك وأحمد حاتم وكاظم نبيل وعمر الشناوى، ويتبقى لفريق العمل أيام قيلية وينتهوا من التصوير ويدخل الفيلم مراحل المونتاج.

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وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا فى أكتوبر الماضى، لكنه توقف ‏بسبب انشغال المخرج بيتر ميمى بتصوير مسلسل "الاختيار"، وأيضا فى ظل جائحة ‏كورونا التى اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.‏

فيلم موسى من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربى وهم سينرجى فليمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.‏

وكان آخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى إحدى الحلقات، وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.