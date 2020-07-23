صور| مها أحمد تتعاقد على عمل فني جديد وتحتفل بعيد ميلادها برفقة نجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة مها أحمد إنها تستعد لتقديم موسم جديد من برنامجها "ربع دستة ستات" على شاشة قناة المحور، مؤكدة أن البرنامج يدور في قالب اجتماعي، ويضم العديد من الفقرات المتنوعة.

وأشارت في بيان صحفي، أن الحلقات الجديدة من المقرر أن تشهد استضافة العديد من الأطباء وخبراء الموضة والأزياء، لمناقشة كافة الموضوعات الاجتماعية التي تهم المرأة والأسرة المصرية بشكل عام.

من ناحية أخرى، احتفلت مها بعيد ميلادها مساء أمس الأربعاء، داخل مقر شركة "7DRK Media" و"الشاعر" للإنتاج الفني، وجاء الاحتفال، على هامش تعاقدها على عمل فني جديد، إذ انتهزت الشركة الفرصة للاحتفال بعيد ميلادها في نفس الوقت، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المُقبلة.

حضر الحفل عدد كبير من أصدقائها المقربين، بالإضافة إلي نجلها عادل مجدي كامل، ومن جانبها، أعربت مها، عن سعادتها بالتعاون بينها وبين شركة "7DRK Media" و"الشاعر"، لافتة أنها سوف تعلن عن تفاصيل العمل بينهما بعد الانتهاء من مرحلة التحضيرات.