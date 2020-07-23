انطلاق "The Hunt" في دور العرض المصرية.. هذا ما حققه بيومه الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
انطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt، في دور العرض المصرية، أمس الأربعاء 22 يوليو، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في أول أيامه أمس، إيراد قُدر بـ24 ألفًا و499 جنيهًا.
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فردًا، يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفون أنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.
الفيلم من إخراج Craig Zobel، وتأليف Nick Cuseو Damon Lindelof، بطولة هيلاري سوانك، الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry.
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