تعليقها الأول.. أماني السويسي تكشف لمصراوي تفاصيل ضربها على يد متعهد حفلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

منذ أيام، ظهرت الفنانة التونسية أماني السويسي، نجمة برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي"، في مقطع فيديو تعلن فيه أن متعهد حفلات يُدعى "سفيان" قام بضربها ضربًا مبرحًا، ما أدى لدخولها المستشفى.

وقالت "السويسي" في تصريح خاص لمصراوي، إنها على مدار يومين دخلت في نوبة من "هستيريا" البكاء، بسبب ما تعرضت له على يد المتعهد، حتى أنها ذهبت لطبيبة نفسية لمتابعة حالتها، وأصدرت شهادة لها بالضرر النفسي الذي تعرضت له.

وتابعت: "هذا كله بخلاف الضرر الجسدي، خاصة أن المتعهد أذاني بشكل كبير في ظهري، وقدمي لا أستطيع تحريكها، لكنني لن أترك حقي والحمد لله تم وقفه حاليا، وبعد أيام ستصدر المحكمة حكما ضده بما فعله ليأخذ جزاءه".

وعن بداية الأزمة، قالت: "البداية كان بينا ميعاد في المكتب عشان نتحاسب على أجري اللي ماخدوتش بقالي سنة كاملة، وكنت بتصل بيه دايما يبقى عنده حجة عشان مايدفعش فلوسي، وبعدين قالي تعالي المكتب خدي فلوسك".

وأوضحت أنها ذهبت لمكتب المتعهد، فوجدت سكرتيرة مكتبه، فتناقشت معه، ففوجئت به يريد أخذ نسبة تزيد عن 75% من أجر الحفلات، فقالت له: "ده ميرضيش ربنا".

وأضافت: "بعدها ظل يسبني بألفاظ نابية، وفجأة أخرج من درج مكتبه آلة حادة تستخدم لقطع الورق، وفوجئت بالسكرتيرة تقف أمامه وتصرخ في وجهه، فقام بطرحها أرضا، ولطمني بقوة على وجهي فوقعت أرضا".

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واستكملت: "ماكنتش مصدقة، لقيته ضربني بوكس على وشي، ووقعت على الأرض وفضل يضربني برجله على جسمي وبإيده بالبوكس على دماغي، ورمالي حاجتي في الكوريدور".

وأشارت إلى أنها اتصلت بالشرطة، التي قامت بإثبات الحالة والواقعة ضده، وكانت حالتها النفسية سيئة للغاية، ولم تكن تستطيع وصف الوضع الذي تعرضت له.

كما كشفت أنها ذهبت لمستشفى خاص وأخبروها أن شهادة المستشفى الخاص لا يعترف بها في التحقيقات، فذهبت لمستشفى دولي وقاموا بعرضها على أطباء أثبتوا أنها مصابة في ظهرها إصابة بالغة.

وأكدت أماني أنها عُرضت على طبيب شرعي وطبيبة نفسية، واليوم ستذهب للشرطة لمتابعة التحقيقات، كما أنها تقدمت بشكوى في وزارة العدل بحق المعتدي.

واختتمت حديثها قائلة: "تم إصدار قرار بحبسه على ذمة التحقيق، ومن المقرر أن يعرض على المحكمة غدا".

أماني السويسي فنانة تونسية شاركت في الموسم الثاني من برنامج ستار أكاديمي، وحققت نجاحًا كبيرًا، كما لها عدة تجارب في عالم التمثيل.