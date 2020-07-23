ديانا حداد تدعو بالشفاء لملك السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، بالشفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ أيام.
ونشرت "ديانا" صورة للملك سلمان، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حفظ الله ملكنا الغالي الملك سلمان من كل شر، وأطال الله في عمره".
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد نقلت يوم الإثنين عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان (84 عاما) الذي تقلد الحكم في 2015 دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.
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