غياب كبار النجوم عن الأضواء ليس بجديد على الوسط الفني

يشكو الكثير من كبار الفنانين من "تقاعد إجباري" فرضه المخرجون والمنتجون عليهم، حيث غابوا عن المشهد رغما عنهم نتيجة ندرة الأعمال المعروضة عليهم أو حتى انعدامها.

ورغم أن ظاهرة غياب كبار النجوم عن المشهد عند عمر معين ليست بجديدة على الساحة الفنية طيلة العقود الماضية،غير أن الصورة حاليا أكثر قسوة ووضوحا خاصة مع ظهور أكثر من نجم ليشكو تجاهل المنتجين والمخرجين له.

وبالطبع زاد من قسوة الأمر وتفاعل الجمهور بشدة أن الشكوى جاءت من نجوم ارتبط بهم المشاهد بقوة على مدى عقود سواء بأدوارهم السينمائية أو التلفزيونية.

بعض كبار النجوم خرج ليشكو الأمر وبينهم يوسف شعبان وعبدالرحمن أبوزهرة، وبعضهم فضل الصمت وبينهم حسن يوسف، عزت العلايلي.

وفجر القضية هذه المرة الفنان الكبير يوسف شعبان الذي ألقى بكلمات قاسية عن تجاهل كبار الفنانين ما أصابهم بالحسرة قائلا: "جيل الفنانين العظماء مركون.. أنا حزين جدا".

وأوضح يوسف شعبان، أنه يرفض اعتزال الفنان طالما كان قادرا على العطاء، مشددا على ضرورة وجود تنوع بين الفنانين الشباب والكبار بشكل يثرى الساحة

الفنية، متسائلا أين عزت العلايلي وحسن يوسف وبقية أبناء جيلى من المشهد الحالي؟

ومن أبرز أعمال الفنان يوسف شعبان "نساء ضد القانون، الضياع، قضية سميحة بدران، العذراء والعقرب، مولد وصاحبه غايب، حارة برجوان، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، اغتيال مدرسة، السجينتان، الدنيا على جناح يمامة"، إلى جانب مسلسل رأفت الهجان.

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أما الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة فكان أكثر حزنا أو على الأقل أكثر تعبيرا عن الحزن عندما قال "اعتبرونى وجه جديد.. وجربوني"، مشيرا إلى أن غياب كبار الفنانين عن الساحة قد لا يكون بعدم ظهورهم على الإطلاق في أدوار فنية، لكن قد يكون كذلك في إسناد أدوار شرف لهم بلا أي دور حقيقي ومؤثر.

وقال أبوزهرة إن كبر الفنان في العمر لا يعني أبدا غيابه عن الشاشة طالما كان قادرا على العطاء، مؤكدا استمرار نجاح كثير من الأعمال لنجوم كبار، لكن

ليس من العدل اختزال الفن حاليا في أجيال بعينها والاهتمام بالشكل وليس الجوهر.

ومن أبرز أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة "حدوتة مُرة، علامة استفهام، هوجان، رسايل، أرض جو، عشم إبليس، عفاريت عدلي علام، أبو البنات، أستاذ ورئيس قسم، ولي العهد، فرح ليلى، آدم، عابد كرمان، هانم بنت باشا، المصراوية، الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، الظاهر بيبرس، أميرة في عابدين، ألف ليلة وليلة، سنوات الغضب، عطاء بلا حدود، لن أعيش فى جلباب أبي، الزيني بركات".

وكذلك الحال بالنسبة للفنان الكبير رشوان توفيق الذي شكا غيابه عن الساحة، لكن ليس لعدم وجود أدوار تعرض عليه، بل لأنها تقدم له بلا سيناريو، كما كشف مؤخرا، وقال إنه عرض عليه عدد من الأعمال ولكنه يعتذر لأنهم يطلبونه دون إرسال السيناريو أو حتى تحديد دوره.

وأشار إلى أنه كثيرا ما قبل أدوارا صغيرة المساحة، ولكنه كان علم بطبيعة الدور، لكن اليوم يجد جهة إنتاجة تتواصل معه وتبلغه أنه مطلوب للتصوير لمدة 5 أيام مقابل مبلغ معين، دون وجود سيناريو، ما يضطره للاعتذار بلبقاة حتى لا يغضب منه أحد.

وتميز الفنان الكبير رشوان توفيق في أدوار الرجل الصعيدي بالضوء الشارد، والليل وآخره، وكذلك الحال في المسلسلات التاريخية كما في سليمان الحلبي وعرض له مؤخرا أصعب قرار، وامرأة فوق العادة.