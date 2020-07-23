بعد إثارته الجدل في أمريكا.. The Hunt في دور العرض المصرية

بعد أن أثار حالة من الجدل في الولايات المتحدة الأميريكية لما يراه البعض من تلميحات سياسية، ينطلق فيلم الرعب والإثارة The Hunt الذي تقوم شركة فور ستار بتوزيعه في دور العرض المصرية.
تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من 12 فرداً يستيقظون من نومهم ليجدوا أنفسهم في منطقة نائية، لا يتذكرون متى وكيف انتهى بهم الأمر إلى هذا المكان، ولا يعرفونأنهم قد تم اختيارهم بعناية من قبل مجموعة من الأثرياء الذين قاموا بمطاردتهم وخطفهم.
الفئتين يمثلان المؤيدين لترامب والمعارضين له. وهو الأمر الذي نفاه صناع الفيلم مؤكدين كونه لا يحمل أية تلميحات سياسية سواء مؤيدة أو معارضة، وبكونه مجرد فيلم ينتمي لنوعية المأساة التي تحمل قدراً من الإثارة والرعب.
ما أثار الجدل حول الفيلم هو تقديمه لفئتين من الناس، الخاطفين والمخطوفين، وما يحدث بينهما من صراعٍ دامٍ، وهو ما رأى فيه البعض، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلميحاً غير مقبول لكون هاتين
الفيلم من إخراج كريج زوبل، وتأليف ديمون ليندلوف، مؤلف المسلسلين الشهيرين Lost، وThe Leftovers، وبطولة هيلاري سوانك الفائزة بجائزتي أوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلمي Million Dollar Baby، وBoys Don’t Cry، وبيتي جيلبين وآريك بارينهولتز وإيمي ماديجان وإيما روبرتس وإيثان سوبلي.
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