شاهد .. أحمد حاتم يطرح بوستر جديد لفيلم الغسالة

طرح الفنان أحمد حاتم البوستر الرسمي لفيلم الغسالة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ومن المقرر عرض فيلم الغسالة ضمن ماراثون عيد الأضحى 2020. Advertisements يذكر أن فيلم الغسالة من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد، وبطولة كل من أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، شيرين رضا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، محمود الليثي، علي الطيب. عبدالحميد، وبطولة كل من أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمود حميدة، محمد سلام، شيرين رضا، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، طاهر أبو ليلة، محمود الليثي، علي الطيب.

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