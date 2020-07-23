السبت.. الأوبرا تنظم حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية تحييها عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ على مسرح النافورة بالأوبرا.



وأعدت الفنانة نسمة عبد العزيز برنامجا للحفل يتضمن تقديم مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية من بينها: (رقصة السيف لأرام خاتشاتوريان، مقدمة ويليام تل لجواكينو روسيني، تمايل للويس ديميتريو، دسباسيتو لدادي

يانكي، مامبو جامبو لبيريز برادو).



كما تقدم العازفة عددا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا من بينها: (في هويد الليل، البخيل وأنا لعمر خيرت، في يوم وليلة لمحمد عبد الوهاب، حلوة يا بلدي- سواح لبليغ حمدي، حارة السقايين لمنير مراد،

يا واد يا تقيل لكمال الطويل، يونس لمحمد رحيم، سهر الليالي لإلياس رحباني"، بالإضافة إلى ماريمبا فيوجن لعمرو عبد الفتاح.



يذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات ، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب أميرة الإيقاع نظرا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.