غداً.. الأوبرا تقدم أغاني ديزني على مسرح النافورة

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أمسية فنية لروائع أغاني ديزني على مسرح النافورة، تحييها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة عازفة البيانو مايا چيڤينيريا.

ويقوم بإخراج الحفل الدكتور عبد الله سعد، وذلك في الثامنة مساء بعد غد "الجمعة" على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من أغاني أفلام ديزني الشهيرة

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منها : " فروزون، سندريلا، علاء الدين، الحديقة السرية، قصر بابل، الجميلة والوحش، بينوكيو"، إلى جانب عدد من الأعمال الغنائية العالمية منها: "وقت الصيف، حلق بى إلى القمر، ماما، قصة حب، نهر القمر، عودة سورينيتو ووحيدى".

ويشارك بالحفل من نجوم الفرقة: إيمان مصطفي، رضا الوكيل، منى رفلة،

مصطفي محمد، وليد كريم، داليا فاروق، جاكلين رفيق، جولي فيظي، أمينة خيرت، جيهان فايد، عمرو مدحت، أسامة علي، ليلي إبراهيم، برهان الدين فاروق، أسامة جمال وسلمي الجبالي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرا باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.