أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاد والدته سمية الألفي

احتفل الفنان أحمد الفيشاوى، بعيد ميلاد والدته الفنانة سمية الألفى، ونشر صورة لوالدته فى شبابها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "الفيشاوي" على الصورة، قائلًا:" غير أنك ممثلة عظيمة حضرتك أحلى بنت وألذ أم كل سنة وانتى طيبة يا سمسم ".
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "الحارث" مع الفنانينياسمين رئيس وعلي الطيب وأسماء جلال ومحمود الليثي وعمرو عبدالجليل وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج محمد نادر.
وتم الانتهاء من مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه بدور العرض في موسم عيد الأضحى المبارك.
تدور أحداث الفيلم في أجواء من الإثارة والتشويق، حيث يلعب أحمد الفيشاوى دور صحفى متزوج من ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان.
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