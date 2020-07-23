احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بتصدره تريند اليوتيوب بأحدث كليباته "رجعتيني لبدايتي" الذي طرحه أمس الأربعاء، على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". وكتب "عاصي" تدوينة، عبر حسابه على موقع التدوينات الأشهر عالمياً "تويتر": "بفضل الله ومحبتكم كليب رجعتيني لبدايتي، عاصي الحلاني تريند رقم 1 على اليوتيوب في ‎لبنان". "تويتر": "بفضل الله ومحبتكم كليب رجعتيني لبدايتي، عاصي الحلاني تريند رقم 1 على اليوتيوب في ‎لبنان". Advertisements أغنية "رجعتيني لبدايتي" من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى، وللمخرج أحمد المنجد. حسان عيسى، وللمخرج أحمد المنجد.

يذكر أن النجم اللبناني عاصي الحلاني طرح مؤخرا، أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، والكليب من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "رجعتيني لبدايتي" لعاصي الحلاني تتصدر تريند اليوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.