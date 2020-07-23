صور .. أحمد فلوكس ومنذر رياحنة في كواليس تصوير سفينة نوح

نشر الفنان أحمد فلوكس بعض الصور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر فلوكس خلالها برفقة الفنان منذر رياحنة، في كواليس تصوير مسلسل سفينة نوح، Advertisements والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021. والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2021. يذكر أن مسلسل سفينة نوح من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وبطولة كل من أحمد فلوكس ومنذر رياحنة، وجاري التعاقد مع باقي فريق العمل.

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