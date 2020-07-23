أحمد نافع يستعد لطرح أحدث ألبوماته

أعلن الفنان أحمد نافع أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد "١٠٠٠ حياة " بشكل نهائي وذلك في آخر شهر يوليو الحالي، تزامناً مع أجازة عيد الأضحي المبارك، حيث يضم الألبوم ١٢ أغنية مختلفة ومتنوعة.
وأولي هذه الأغنيات "ليلة في الغرام "كلمات: أسامة الشاعر وألحان: حسيني وتوزيع: طارق توكل والاغنية الثانية " الحب أهو " من كلمات: أسامة الشاعروألحان: حسيني وتوزيع: طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين .
وأغنية "بقولك ايه" من كلمات: إسلام عماد الدين واسامة الشاعر ومن الحان: أحمدنافع وتوزيع: طارق توكل وجيتارات: أحمد حسين ووتريات: تركي، اغنية "بعد وقت" من كلمات: أسامة الشاعر والحان: حسيني وتوزيع: محمد السيد.
والاغنية الخامسة "علي كيفها " من كلمات أسامة الشاعر وألحان:أحمد نافع وتوزيع: محمد السيد، وجيتار: روكيت وقانون: ماجد سرور وناي: محمد عاطف ووتريات: يحيي الموجي.
وأغنية "بحب أفتكرها" من كلمات احمد علي موسي وألحان: مدين وتوزيع:طارق توكل، "بحب أفتكرها" من كلمات: أسامة الشاعروألحان: حسيني وتوزيع: طارق توكل وجيتار: أحمد حسين، "ولا اقدر" من كلمات: وائل توفيق والحان: محمد شحاتة وتوزيع: محمود صبري، "وقابلتها" من كلمات: وائل توفيق وألحان: مدين وتوزيع: طارق توكل وجيتار: أحمد حسين، " ١٠٠٠ حياة" من كلمات : أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع: محمد السيد وجيتار: أحمد حسين، عشر" سوء اختيارنا" من كلمات: أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع:طارق توكل والأخيرة "زي القمر" من كلمات: أسامة الشاعر وألحان حسيني وتوزيع: طارق توكل.
ويذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد نافع، أغنية "بحب أفتكرها"، من ألحان مدين وتوزيع طارق توكل وكلمات أحمد علي موسى، والأغنية من نوعية الدراما التي تحاكي موضوع رومانسي بحت.
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