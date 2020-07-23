أحمد فهمى يستأنف "حلم سوسن"

رنا صلاح الدين - استأنف النجم والممثل المصري أحمد فهمى، تحضيرات فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "حلم سوسن" وذلك بعد فترة الراحة التى حصل عليها بسبب إصابته فى الركبه قبل أسبوعين، وأيضا عودة آلام المرىء له مرة أخرى وإجرائه بعض الفحوصات الطبية.

ويعقد أحمد فهمي حاليا، جلسات عمل مع المخرج أحمد الجندى للوقوف على التفاصيل الأخيرة على السيناريو قبل العودة للتصوير مرة أخرى مطلع شهر سبتمبر القادم 2020، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير الأسبوع الأول من العمل في شهر يناير الماضى قبل الانشغال بمسلسلهما "رجالة البيت".

ويشارك في بطولة فيلم "حلم سوسن"، أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور ومايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا، ومن إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

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احمد فهمي

ومن جانبه أكد أحمد فهمي في تصريحات صحفية، أن فكرة الفيلم الجديد "حلم سوسن"، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى "الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.

وعلى جانب آخر، ينتظر أحمد فهمى طرح فيلم "العارف" الذى يقدمه بصحبة أحمد عز ويشارك فى بطولته محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح ومحمد ممدوح وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، ومقرر عرضه بعد اعادة تشغيل دور العرض بكامل قوتها.