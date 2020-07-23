فن ومشاهير

تامر حسني يقاضي جيرانه بسبب كلب

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رنا صلاح الدين - حررت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، محضرا ضد جارها، وذلك بعد اعتداء كلبه على كلبها، مما تسبب في وفاته متأثرا بجراحه.

بسمة قالت في المحضر إنها فوجئت بتعرض الكلب الخاص بها من فصيلة جريفون بلجيكي لهجوم من كلب مفترس ملك جارها، مما تسبب فى إصابة الكلب الخاص بها بعدة جروح نتج عنها وفاة الكلب الخاص بها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصطفى عوف، محامي أسرة الفنان المصري تامر حسني، كشف أن تامر حسني كان قد أبلغ أكثر من مرة عن بعض الكلاب ‏‏الضالة والشرسة التي تعيش وسط الأهالي، ومنها أن أحد هذه الكلاب قتل كلباً صغيراً تمتلكه زوجته، وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أن البلاغ بسبب ‏جروح بسيطة.‏

5107a1f787.jpgتامر حسني وبسمة بوسيل

وأضاف أن فحوى البلاغ المقدم، أنه لا يجوز تربية كلاب شرسة وسط الأهالي ‏والأطفال، لافتا إلى أن أسرة الفنان تامر ‏‏حسني رفضت أي تعويض مادي واكتفوا فقط بطلب ودي من الجار باستبعاد الكلاب ‏‏الشرسة.‏

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وكشف أن النيابة استدعت بسمة بوسيل زوجة تامر، لأخذ أقوالها حول البلاغ الذي تقدمت به، وإنها أدلت بأقوالها وعادت إلى منزلها على الفور، مشيراً إلى أن النيابة وجهت للجار تهمة الإهمال في رعاية الحيوانات التي يربيها.

وفي أول تعليق للفنان تامر حسني، أكد أن الأزمة حدثت بسبب موقف متكرر، وهو متفهم موقف جيرانه وأن الموضوع الذي يتحدث عنه بعيد كل البعد عن نوايهم، وهجوم الكلب الكبير على الكلب الصغير وقتله تم فجأة دون علمهم.

وكشف أنه تم تحرير محضر خوفا من أن يتكرر الموقف ويؤدي لعواقب أكبر خاصة أن الكلاب المفترسة غير مربوطة وتجري في الشوارع طليقة.

ebf38ef164.jpgتامر حسني وبسمة بوسيل

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