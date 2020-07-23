طليق أصالة يكشف سب تغيبه عن حضور حفل خطوبة ابنته.. فيديو

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري، بخطبة ابنتها طبيبة التجميل شام الذهبي، على الدكتور معتز نصير.

ونشرت شام، صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، حيث اقتصر الحفل على عائلة العروسين فقط، لكن لاحظ المتاعين تغيب والدها، المنتج أيمن الذهبي، الزوج الأول لأصالة.

اصالة

المنتج أيمن الذهبي أكد أنه لا يوجد أي خلاف بينه وبين ابنته وأنهما على وافق، لافتا إلى أن خطيبها دكتور معتز نصير اتصل به وطلب يدها منها.

وعن سبب غيابه عن حفل خطوبة ابنته من الفنانة أصالة، شام، أكد أنه لم يستطع الحضور لظروف الطيران، وأنهم فقط قرأوا الفاتحة ولم يحتفلوا بخطبة كبيرة.

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وكانت الفنانة السورية أصالة قد نشرت مقطع فيديو لها عبر خاصية الأستوري لنجلها علي وهي تستعد للاحتفال وتسأله عن سر أناقته ليرد بقوله حفل خطوبة شام، لتوضح هي أنه ليس بحفل ولكن اسرتها مكونة من أربع أفراد واثنين للعريس فقط.

وخطيب شام الذهبي، الدكتور معتز نصير، طبيب الجلدية والتجميل، درس الطب في جامعة عين شمس، و سافر إلى كاليفورنيا لتعلم طب الجماليات، حيث ذكر في تدوينة عبر إنستجرام: "كان من دواعي سروري التعاون والتعلم من ملكة الجماليات الدكتورة أفا شامبان في بيفيرلي هيلز، كاليفورنيا".

اصالة

وكان قد أثيرت الشائعات حولهما بعد نشر شام صورة لها برفقته بالتزامن مع عيد الحب ولكنها لم تعلق.

يذكر أن شام الذهبي، كانت قد تزوجت للمرة الأولى من رجل الأعمال أحمد جوهر، ولكنها انفصلت عنه بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما.