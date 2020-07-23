ظهور نادر للفنانة فريدة فهمي بطلة فيلم "غرام في الكرنك".. صور

رنا صلاح الدين - حرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على زيارة الفنانة الكبيرة فريدة فهمي وبصحبتها الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، في منزلها.

تم خلال اللقاء مناقشة الاحتفاء بفريدة فهمي، وباسمى الراحلين على ومحمود رضا باعتبارهما من العظماء الذين صنعوا جزء من تاريخ الفن في الوطن واعترافًا بمجهوداتهم كسفراء للإبداع والتراث المصري.

فريدة فهمي

فريدة فهمي، استعادت خلال الزيارة ذكريات الماضي من بداية فكرة تأسيس فرقة رضا وتبني الدولة لها بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1961 وضمها إلى وزارة الثقافة، وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلى رضا.

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فريدة فهمي

فريدة فهمي، قالت: "في عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشعبي الفولكلوري الذي يعبر عن عادات وتقاليد المجتمع المصري، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا و الموسيقار على إسماعيل الذى أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته".

وظهرت فريدة فهمي خلال اللقاء بملامح متغيرة بسبب تقدمها في السن.

فريدة فهميأشهر أعمال الفنانة فريدة فهمي هو فيلم "غرام في الكرنك" مع الراحل محمود رضا والفنان محمد العزبي وعبدالمعم إبراهيم وأمين الهنيدي، والذي تدور أحداثه في إطار استعراضي كوميدي؛ حيث محاولة (أمينة) في أن تصبح عضوة بفرقة للرقص الاستعراضي، وبينما يحاول الجميع حل مشكلات الفرقة المادية وتقديم أول أعمالهم في مسرح معبد الكرنك بالأقصر، يربط الحب بينها وبين (صلاح) مدير الفرقة وراقصها الأول، لكنه يعتقد أنها تحب شخصا آخر، فيتظاهر أن ما يجمعهما علاقة عمل فحسب.