بسمة وهبة تعيد نشر صورة حذفتها بسبب التنمر.. شاهد

رنا صلاح الدين - تعرضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة للكثير من التعليقات التي تتضمن تنمرا ضدها، وذلك بعد نشرها صورة لها بإطلالة صيفية.

بسمة حذفت الصورة في بداية الأمر، لكنها عادت ونشرتها مجددا، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "أحب أقول للناس المريضة الحقيرة اني شلت الصوره وف ثانيه نزلتها عشان اثبت ليهم اني مصممه اني مبسوطه بصورتي ولو تكرر الأمر بردوا حنزلها وانبحوا براحتكم ولا فارق معايا".

الإعلامية المصرية أضافت: "موتوا بغيظكم والفانز الحلوين اللي بيحبوني عاجباهم اكتر من ال ١٠٠٠٠ لايك وسأعاود دائماً نشر ما يحلو لي وسيبوني ف حالي انا جسد بدون روح والضرب ف الميت حرام حسبي الله ونعم الوكيل".

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد احتفلت مؤخرا بقراءة فاتحة ابنة زوجها النائب علاء عابد، وشاركت جمهورها بمقطع فيديو من الاحتقال.

Advertisements

بسمة ارفقت المقطع، الذي نشرته على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، بتعليق قالت فيه: "انا بقيت حمي تاني.. ألف مبروك لنادين علاء عابد ابنه زوجي قراءه فاتحتها ع رجل الأعمال محمد العدوي وفرحتي بيها النهارده ما قلتش ابدا عن فرحتي يوم ابني عبد الرحمن والله يوفقك حبيبتي".

الإعلامية المصرية نشرت صورة أيضا من الاحتفال، ظهرت فيه مع زوجها وابنته وعريسها، وعلقت قائلة: "فرحة قلبي نادين أطيب واجمل البنات بنتي وصاحبتي واختي وحبيبتي الف مبروك قراءه الفاتحه يا روح قلبي الله يسعدك ويجعلك قره عيني انا وبابا اللي فرحته النهارده بالدنيا.. بحذرك يا محمد لو زعلتها يوم".