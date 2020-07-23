بيرين سات تعلن عن بدء تصوير الجزء الجديد من مسلسها “عطية”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الممثلة التركية بيرين سات عن بدء تصوير الجزء الجديد لمسلسلها The Gift أو “عطية”، والذي حقق نجاحاً لافتاً على منصة Netflix العالمية.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية: “بعد أشهر من الانتظار، تم اتخاذ جميع الإجراءات وبدأنا في الإنتاج مرة أخرى. حظاً طيباً لفريقنا الإبداعي للموسم الثالث ولجميع زملائي”.

وكانت بيرين سات قد أثارت الجدل بتصريحاتها الأخيرة بعد الأخبار التي تردّدت عن نيّة شبكة نتيفلكس الإنسحاب من تركيا وإيقاف تصوير جميع مسلسلاتها هناك إثر خلاف مع هيئة الرقابة. وردّت بيرين سات على هذا الأمر وقالت: “حتى و إن أغلقتم نتفلكس فإن المثليين جنسياً متواجدين و هم معنا، سنتقبلهم ونحبهم ونحكي قصصهم”.