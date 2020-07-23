مارسيل خليفة يُنقَل إلى المستشفى ويخضع لجراحة

متابعة بتجــــــــــرد: نُقِل الفنان مارسيل خليفة على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني الأسترالية حيث يتواجد حالياً.

وخضع لفحوص طبية بيّنت وجود انسداد في شرايين القلب، الأمر الذي توجّب خضوعه لجراحة تكلّلت بالنجاح، وفق ما ذكرته “النهار”.

وأعاد أحد أصدقاء خليفة، خالد بدوي، نشر صورته في المستشفى متمنياً له الشفاء العاجل. كما نشر عدد كبير من محبي خليفة صورته المذكورة والمرفقة متمنّين له الشفاء العاجل، وواصفين إياه بـ “المناضل” و”الجبال الشاهقة التي لا تستكين”.