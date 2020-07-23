ويل سميث تقاضى مبلغًا خياليًا مقابل اعتراف زوجته بخيانتها له!

متابعة بتجـــــــــرد: يبدو أنّ حلقة اعتراف جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث لا زالت محط جدل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد الكشف عن تقاضيه مبلغ كبير.
فقد تم الإعلان أنّ حلقة ويل مع زوجته في برنامجها Red Table Talk الذي يُعرض online والذي اعترفت من خلالها بخيانتها لزوجها في فترة سابقة، تقاضى ويل مقابل الظهور فيها مبلغاً وقدره 45 مليون دولار.
هذه الصدمة جاءت لتتزامن مع تأكيد أوجست عشيق جادا السابق أنّه دخل في علاقة معها بعد أن سمح ويل بهذا الأمر ما سبب ضجة واسعة برغم نفي جادا لهذه المعلومة.
وبعد الضجة التي أثارها خبر الخيانو ومسامحة ويل لزوجته قرر الثنائي الذهاب برحلة استجمام من أجل قضاء العطلة سوياً كي يؤكدا أنّ ما جرى كان من الماضي وهما يُحبان بعضهما كثيراً.
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