في البندقية.. تقليص عدد الركاب في مراكب الجندول والسبب ليس كورونا!

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت مدينة البندقية الإيطالية تقليص عدد الركاب المسموح لهم بالصعود إلى مراكب الجندول الشهيرة بسبب ازدياد أعداد الزوار من أصحاب الوزن الزائد.
وأصبح عدد الركاب المسموح لهم الصعود إلى هذه المراكب الشهيرة في وقت واحد من 5 إلى 6 أشخاص كحد أقصى.
وأوضح مسؤول محلي عن مشغلي مراكب الجندول، أن “معدلات أوزان السياح تزداد أيضاً وعندما تكون القوارب مليئة بالركاب، يدفع ثقل الوزن بها نزولا ما يؤدي إلى دخول المياه على متنها”.
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