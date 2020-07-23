الأمير فيليب يسلم منصبه العسكري الشرفي بعد 67 عاماً من الخدمة

متابعة بتجــــــــرد: في ظهورٍ نادرٍ له يوم الأربعاء، سلّم الأمير فيليب زوج الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا منصبه كقائد شرفي لكتيبة البنادق إلى كاميلا زوجة نجله الأمير تشارلز وذلك بعد 67 عاماً من ارتباطه بفوج المشاة.

وتزوج الأمير فيليب الملكة اليزابيث في عام 1947 أي قبل خمسة أعوام على اعتلائها العرش. وأصبح الضابط السابق بالبحرية والذي يشتهر بأسلوبه المفعم بالمرح والدعابة القرين الأطول خدمة لأي ملك بريطاني.

وأصبح فيليب دوق أدنبره القائد الشرفي لكتيبة البنادق منذ تشكيلها في عام 2007 لكن ارتباطه بالفوج يعود إلى عام 1953 حين تولى القيادة الشرفية للكتائب المتعاقبة التي تشكل الفوج.

وفي احتفال بقلعة وندسور غربي لندن أعلن أربعة من عازفي الأبواق وصول الأمير فيليب ثم أطلقوا نداء: “لا لمزيد من العروض” بمناسبه احتفاله النهائي كقائد شرفي.