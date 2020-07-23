عاصي الحلاني يتصدّر ترند “يوتيوب”.. ويتفوّق

متابعة بتجـــــــــرد: بدأ النجم اللبناني عاصي الحلاني يحصد نجاح أغنيته الجديدة “رجعتيني لبدايتي” بسرعة قياسية.

وتصدّر كليب الأغنية المرتبة الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” في لبنان، متفوّقًا بذلك “الحلاني” على كل الإصدارات الغنائية الجديدة.

أغنية “رجعتيني لبدايتي” من كلمات عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى وتوزيع عمر صباغ، أمّا الكليب تم تصويره في منزل عاصي الحلاني الواقع بمزرعته الخاصة في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني ويحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.

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ويظهر في الكليب عاصي الحلاني وهو يرتب لحفلة خاصة بمنزله، يحتفل فيها مع زوجته السيدة كوليت بولس، ويستعرضان العديد من الصور التي تعبر عن رحلتهما معًا خلال 25 سنة من الزواج.