5 نجوم عرب يشعلون الساحة الفنية.. إليسا "تغني للأمل"

طرح عدد من نجوم الغناء العربي أعمالهم الجديدة خلال الأيام الماضية في عودة للنشاط الفني الذي تأثّر كثيراً خلال الفترة الأخيرة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

في لبنان، قررت النجمة إليسا التغلب على الظروف السياسية التي يعيشها وطنها بالغناء وأعلنت طرح ألبومها الجديد أول أغسطس/آب.





وقالت إليسا إنها ستطرح الأغنية الرئيسية للألبوم "صاحبة رأي" على قناة "روتانا"، مساء الخميس، قبل طرح الألبوم كاملاً.



وفي محاولة للتخفيف على جمهورها من الضغوط التي تحاصره وفتح شهيته للاستماع لإنتاجها الجديد كتبت عبر حسابها الرسمى على "تويتر": "عام 2020 ليس عادياً، العالم يتغيّر وبلدي لبنان يواجه ظروف وتحديات صعبة، ورغم كل ذلك قررت أن أفعل ما بوسعي، الاستثمار في الأمل، ورغم كل التحديات سأطرح ألبومي الجديد، لمواصلة إثبات أن لبنان يتفوّق في إحلال السلام والسعادة".





ولم يستسلم المطرب العراقي ماجد المهندس لحالة الإحباط التي فرضها فيروس كورونا على العالم، وراح يغني لإيمانه بأن الغناء مصدر سعادة للجمهور.

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ومؤخراً طرح المهندس أغنية جديدة بعنوان "مو ضروري" من تأليف رامي العبودي وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين.

ويستعد ماجد أيضاً لتقديم أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية من كلمات الشاعر هاني عبدالكريم.





كما طرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني عبر قناته على موقع "يوتيوب" أغنية جديدة تحمل عنوان "رجعتيني لبدايتي" تأليف عبير أبو إسماعيل وألحان حسان عيسى.

وكشف الحلاني عن تحضيره لأغنية وطنية بعنوان "أيوة يا مصريين" من ألحان سامر أبوطالب.

وفي مصر قدّم المطرب محمد محيي أغنية تحمل اسم "قلت أخونه"، كما أعلن المطرب الشاب أحمد جمال طرح أغنية "من غير مجاملة" قريباً.