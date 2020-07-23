السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في ليبيا ودعمها للحوار برعاية أممية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الخميس 2020/7/23 08:39 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/23 08:39 م بتوقيت أبوظبي

السفير الأمريكي لدى ليبيا يؤكد رفض بلاده للتدخلات الخارجية في ليبيا ودعمها للحوار برعاية أممية



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