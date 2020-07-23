السودان يعلن إغلاق جميع الجسور لأجل غير مسمي لدواعي أمنية المزيد

الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالخميس 2020/7/23 06:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الحكومة الانتقالية في السودان، الخميس، إغلاق جميع الجسور لأجل غير مسمى وذلك لدواعٍ أمنية، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم.
وقالت لجنة أمن ولاية الخرطوم إنه ولدواعٍ أمنية سيتم غلق كباري: النيل الأبيض الحديدي، والنيل الأزرق الحديدي، والمك نمر، اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان، إغلاق جميع الجسور بالخرطوم حتى الجمعة، تحسبا لتحركات إخوانية.
وأكدت مصادر متطابقة حينها لـ"الخليج 365"، أن "الخطوة تأتي خشية التحركات الإخوانية الجمعة ضد التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي".
ومنذ سقوط حكم جماعة الإخوان التي هيمنت على البلاد طوال 3 عقود، عمد السودان إلى التخلص مما يسمى في أدبيات التنظيم الإرهابي بالتمكين.
ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية.
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