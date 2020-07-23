بالصور- ديمي لوفاتو تودّع العزوبية بطريقة رومانسية على البحر

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Jul 23, 2020
في خطوة مفاجئة، أعلنت المغنية العالمية ديمي لوفاتو خطوبتها من الممثل ماكس اريش وذلك عبر حسابها على موقع انستغرام، حيث قامت بنشر صور رومانسية من أجواء الاحتفال، كما استعرضت خاتم الخطوبة الماسي.
وأرفقت “لوفاتو” الصور برسالة رومانسية عبرت من خلالها عن حبها الكبير لشريكها وسعادتها بمشاركته الحياة المستقبلية، مشددة أنها لم تشعر أبدًا بأنها محبوبة من شخص بتلك الطريقة في حياتها غير مع والدها. وختمت مؤكدة أنه يشرفها أن تقبل عرض الزواج.
وقد رصدت عدسات الكاميرات ديمي مع خطيبها خلال توجههما لتناول عشاءً رومانسيًا احتفالاً بهذه المناسبة في ماليبو.
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