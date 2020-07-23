إليسا تطرح جديدها "صاحبة رأي"

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت شركة روتانا أغنية "صاحبة رأي" للفنانة اللبنانية إليسا، وهي عنوان البومها الجديد وذلك عبر قناة الشركة على اليوتيوب، لتكون ثاني أغنية تصدر بشكل منفرد من الألبوم الذي سيتوفر في الأسواق يوم 1 أغسطس المقبل.

وكانت اليسا قد طرحت أغنية منفردة بعنوان "قهوة الماضي" قبل عدة أسابيع.



وكانت النجمة اللبنانية قد نشرت البوستر الرسمي لألبومها الجديد قبل ساعات للإعلان عن موعد طرح أغنيتها الجديدة، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمي لألبومي الجديد صاحبة رأي.. الأغنية الرئيسية في الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم في 1 أغسطس".