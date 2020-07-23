مارسيل خليفة في المستشفى والسبب قلبه

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: نقل الفنان القدير مارسيل خليفة بحالة طارئة إلى أحد المستشفيات في مدينة سيدني الاسترالية. وتبيّن بعد الفحوص وجود انسداد في شرايين القلب، الأمر الذي توجّب خضوعه لجراحة تكلّلت بالنجاح.

وكان المغني الشهير قد شعر بالوجع في أعلى الصدر خلال ممارسته الرياضة والذي ما لبث أن ازداد، ما دفعه إلى الاتصال بالطبيب الذي حوّله إلى مستشفى متخصص بأمراض القلب.

عدد كبير من محبّيه أعادوا نشر صورته في المستشفى، متمنّين له الشفاء العاجل، واصفين إياه بـ"الجبال الشاهقة التي لا تستكين".