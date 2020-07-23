OSN تعرض أكثر من 30 فيلماً عربياً قصيراً حائزاً على جوائز عربية ودولية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





"الخليج 365" من بيروت: كشفت شبكة OSN عن عرض أكثر من 30 عمل من الأفلام العربية المستقلة القصيرة الحائزة على جوائز، مرفقةً بترجمة مكتوبة حصرياً على OSN وتطبيقها الخاص بالمشاهدة أونلاين ابتداءً من 31 يوليو.

وتم عرض مجموعة الأفلام القصيرة في أرقى المهرجانات السينمائية العالمية، التي أُقيمت في كان وبرلين والبندقية ولوكارنو وتورنتو ودبي.

وتعليقاً على ذلك، قالت رولا كرم، الرئيسة التنفيذية بالإنابة لقسم المحتوى في شبكة OSN: "يسعدنا أن نوفر لمشتركينا أفضل ما قدمته السينما العربية المستقلة، لتسليط الضوء على هذه الأفلام التي تستحق المشاهدة، إذ عادةً ما يقتصر عرضها على العروض ومهرجانات الأفلام الخاصة، لذا يسرنا أن نقدم هذا اللون المميز من الفن للمشاهدين في المنطقة وأن نشجع صنّاع الأفلام العرب من خلال عرض أكثر من 30 من أفلامهم القصيرة على منصتنا، على قناة OSN ياهلا سينما وتطبيق OSN للمشاهدة أونلاين".

ويأتي في مقدمة قائمة الأفلام القصيرة فيلم الرسوم المتحركة الإماراتي كرومة، الذي يروي قصة صبي موهوب ويصور محاولاته الحثيثة لتحقيق النجاح والسعي وراء أحلامه بعيداً عن والديه ويختبر أقصى إمكاناته. ويُذكر أن الفيلم عُرض في أكثر من 70 مهرجانٍ سينمائي حول العالم، وحصد ثماني جوائز بما في ذلك جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان بيناين السينمائي، وجائزة ريمي الفضية في مهرجان وورلد فيست-هيوستن السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم قصير دولي وافد في مهرجان كوريا الدولي للسينما الوافدة.

أما الفيلم الأردني عيني، الذي تم إنتاجه بتقنية إيقاف الحركة، فيحكي قصة صبيين يهربان من والدتهما للحاق بأحلامهما الموسيقية، لينتهي بهما المطاف وجهاً لوجه مع مخاطر الحرب. وفاز الفيلم بمسابقة جوائز أكاديمية الطلاب، وحصد أكثر من 20 جائزة دولية، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة أجنبي التي تقدمها أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، وجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في مهرجان لبنان السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان فاليتا السينمائي.

Advertisements

وتدور أحداث فيلم الدراما الفلسطينية، خمسة أولاد وعَجَل، في الأردن، ويحكي قصّة أب يقوم بمساعدة ابنه ليخرج من صراع صغير مع جيرانه. ويلتقي آباء الأولاد لمناقشة المشكلة التي ما تلبث أن تخرج عن سيطرة الأب وتضعه في اختبار لمبادئه وأخلاقه. أحداث الفيلم مقتبسة عن قصة قصيرة للأديب الأمريكي رايموند كارفر بعنوان دراجات هوائية وعضلات وسجائر. وقد حاز الفيلم على عدد من الجوائز مثل جائزة الوهر الذهبي في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، وجائزة السعفة الفضية في مهرجان المكسيك السينمائي الدولي، وجائزة الخنجر الذهبي في مهرجان مسقط السينمائي الدولي.

ويحكي فيلم الدراما اللبناني الجفت، الواوي، الذئب والصبي قصة الانتقال من الطفولة إلى الشباب وتسلّط الضوء على جوهر العنف الذي يبدو بريئاً بشكل ظاهري ليكون صيحة تحذير ضد أخطار الأكاذيب وإساءة تقدير خطر الأعداء والمشاركة بأعمال توسّع دائرة الثأر. وقد عُرض الفيلم في أكثر من 20 مهرجان سينمائي دولي بما فيها مهرجان كان السينمائي. كما وصل إلى القائمة القصيرة للدورة 89 لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم روائي قصير، وحصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان شورت تو ذا بوينت الدولي للأفلام القصيرة.

كما سيتم عرض فيلم الدراما التاريخية الأردني الببغاء، الذي يروي قصّة عائلة يهودية تهاجر من المغرب وتحاول الاستقرار في حياتها الجديدة في حيفا في فلسطين سنة 1948، لتجد ببغاءً متروكاً في منزلها الجديد. الفيلم المستقل من بطولة النجمة التونسية هند صبري وقد شارك في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية وحصل على جائزة لجنة التحكيم في كلّ من مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان الفيلم العربي توين سيتيز الذي تنظمه مؤسسة مزنة.

القائمة الكاملة للأفلام المستقلة الحائزة على جوائز دولية على منصة OSN:

الإمارات العربية المتحدة

• كرومة

• الزمن الباقي

• سرمد

فلسطين

• خمسة أولاد وعَجَل

• بونبونة

• رجل يغرق

الأردن

• الببغاء

• عيني

• سلام

• دقيقة واحدة

لبنان

• الجفت، الواوي، الذئب والصبي

• ليلك

• Nocturne in Black

• Nightshift

• غواصة

• قبل أن نُشفى

• Sous Les Soutanes

• بهية ومحمود

تونس

• فطوم

• أسترا

• بلبل

سوريا

• آدم

• محتجز

الجزائر/ باللغة الفرنسية

• قنديل البحر

• Discipline

• Sacrilege

• Terrain/ Vague

البحرين

• بيك آب

• السوق المركزي

العراق

• عبدالله وليلى

• أبراهام

• الساعة الخامسة