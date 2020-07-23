شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى: متابعة ماسبيرو زمان مهمة ومتعة حقيقية لا يجب تفويتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان نبيل الحلفاوى إن متابعة قناة ماسبيرو زمان مهمة جدا ووصفها بـ"المتعة الحقيقية"، تزامنا مع احتفالات مصر بالذكرى الـ68 لثورة 1952م، قائلا "ماسبيرو زمان متابعته اليوم مهمة جدا ومتعة حقيقية لا يجب تفويتها".

وأضاف الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، مساء اليوم "بعيدا عن السياسة تابع البعد الفنى شعرا ولحنا وأداء.. هى فترة لا أظن بصدقها وإبداعاتها يمكن أن تصمد أمامها (فنيا) أى فترة أخرى".

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الحلفاوى على تويتر

وهنأ الفنان نبيل الحلفاوى، الشعب المصرى بمرور الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952م، قائلا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر "كل سنة وأنتم طيبين.. ومصر طيبة".

وغرد الفنان نبيل الحلفاوى عبر "تويتر" صباح اليوم "ذكرى ثورة 23 يوليو.. كل سنة وأنتم طيبين.. ومصر طيبة.. ملحوظة: التويتة ليس لها توابع من نقاش أو جدال.. فصاحبها قد كرر في معظم سنوات عمره كل ما يمكن أن يقال في هذه المناسبة وما عاد يحتمل المناهدة. شكرا لتفهمكم".

وتحتفل مصر اليوم بثورة 23 يوليو 1952 التي قادها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التي تعد من أهم الثورات التي حدثت في التاريخ خاصة أنها غيرت في نواحي عديدة داخل مصر وفي الوطن العربي أيضا.