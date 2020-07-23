شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تطرح أغنيتها الجديدة "صاحبة رأى" عبر قناتها على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت، منذ قليل، النجمة اللبنانية إليسا، أغنية "صاحبة رأى"، وذلك عبر قناتها، على موقع "يوتيوب"، وهى الأغنية الرئيسية من ألبوم "صاحبة رأى"، والذى ستطرحه إليسا الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 1 أغسطس المقبل، وتقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأى وعايشة حياتى فى وجهة نظرى.. ما بقولش كلام من ورا قلبى مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمنى ما خفش ودايما أواجه قدرى.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

وكانت النجمة اللبنانية إليسا شاركت متابعيها وجمهورها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بالبوستر الرسمى لألبومها الجديد "صاحبة رأى"، الذى سيطرح رسميا يوم 1 أغسطس المقبل، حيث تظهر فيه إليسا بإطلالة كلاسيكية، وهى ترتدى ملابس باللون الأسود، وأمامها "رومان"، وعلقت على الصورة قائلة، "الغلاف الرسمى لألبومى الجديد صاحبة رأى.. الأغنية الرئيسية فى الساعة 2 مساء اليوم على أحد تطبيقات الموسيقى، وسيصدر الألبوم فى 1 أغسطس".



بوستر إليسا

إليسا كانت قد نشرت خلال الأيام الماضية، العديد من الصور، والبوسترات لألبومها صاحبة رأى، وهى البوسترات التى أثار ت حالة من الجدل بسبب جرأتها، ولكنها أعلنت اليوم، أن هذا البوستر هو الرسمى لألبومها "صاحبة رأى".