كيلى مينوج تطلق أغنية "Say Something" من ألبومها الغنائى الجديد.. اسمعها

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية كيلى مينوج أغنية جديدة حملت اسم "Say Something"، وهى واحدة من أغنيات ألبومها الغنائى الجديد "Disco"، الذى ينتظره الملايين فى شتى أنحاء العالم، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "nmm".

وقد كشفت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 52 عاما أنها سوف تطلق البومها الجديد "Disco" يوم 6 نوفمبر القادم، على أن يتم فتح باب الطلبات المسبقة للألبوم اليوم الخميس 23 يوليو ، وحسب موقع " شارت " أن ألبوم كيلي مينوج الجديد " DISCO " سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج اعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم .



كيلي مينوج

يذكر أن كيلي مينوج بدأت حياتها المنية عام 1979 واستطاعت بفضل موهبتها الجارفة أن تحقق شعبية هائلة حول العالم ، وأصدرت خلال مسيرتها عدد من الألبومات ابتداء بألبوم كايلي الذي أصدر صيف 1988 وتصدر المركز الأول في المملكة المتحدة، و من أبرز الأغنيات التي قدمتها ومازالت عالقة في أذهان جمهورها ومن أبرزهم : " better the devil you know " و " confide in me " و " the loco-motion " و " love at first sight " ، و غيرهم.