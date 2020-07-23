فردوس عبد الحميد: كانت سيدة مصرية عادية رغم أن زوجها الزعيم

قالت الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، إنها عانت في الحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم زوجة الزعيم جمال عبدالناصر، التي جسدت شخصيتها في فيلم ناصر 56، حيث لم يكن يُكتبعنها كثيرًا.
وأضافت فردوس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانة ماهر مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض عبر القناة الأولى وشاشة ON: أكتشفت معلومات بسيطة جدًا عن السيدة تحية عشان أقدر أجسد شخصيتها، كانت سيدة مصرية من طبقة متوسطة،لم تكن تعامل الناس كونها زوجة زعيم عظيم.
وتابعت فردوس حديثها: كانت تفصل ملابس أبنائها بنفسها، وكانت سيدة مدبرة في المنزل: في مرة ولد طلب سمك، فطلبت من الطباخ نصف كيلو سمك فزعل وكتب إنه اتكسف إنه يطلب نصف كيلو بس، وهي مكنتش حاسة إنها مميزة عن أي سيدة مصرية ولم يكن لها علاقة بالسياسة، ولم يكن لها
وأوضحت فردوس، أنها قرأت كتبًا كثيرة عن الزعيم الراحل وعائلته لكي تستطيع الحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم، متابعةً: حدثت مشكلة مع ابنة عبدالناصر في مدرستها فأصر على الذهاب معها، فقالت له المديرة إنها تحدثت إلى زميلتها بشكل غير لائق وقالت لها انتي مش عارفة أنا مين، فأصر على إحضار بنته والحديث في الفسحة في الميكروفون وأجبر ابنته على الاعتذار لزميلتها.
وأردفت، أن الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم أمدتها بالكثير من المعلومات والمتعلقات، حيث أنها اطلعت على صندوق كبير فيه صور الزعيم وعائلته وخطابات كان يرسلها للأسرة.
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