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فردوس عبد الحميد: كانت سيدة مصرية عادية رغم أن زوجها الزعيم

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قالت الفنانة الكبيرة فردوس عبدالحميد، إنها عانت في الحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم زوجة الزعيم جمال عبدالناصر، التي جسدت شخصيتها في فيلم ناصر 56، حيث لم يكن يُكتبعنها كثيرًا.

 

وأضافت فردوس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانة ماهر مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض عبر القناة الأولى وشاشة ON: أكتشفت معلومات بسيطة جدًا عن السيدة تحية عشان أقدر أجسد شخصيتها، كانت سيدة مصرية من طبقة متوسطة،

لم تكن تعامل الناس كونها زوجة زعيم عظيم.

 

وتابعت فردوس حديثها: كانت تفصل ملابس أبنائها بنفسها، وكانت سيدة مدبرة في المنزل: في مرة ولد طلب سمك، فطلبت من الطباخ نصف كيلو سمك فزعل وكتب إنه اتكسف إنه يطلب نصف كيلو بس، وهي مكنتش حاسة إنها مميزة عن أي سيدة مصرية ولم يكن لها علاقة بالسياسة، ولم يكن لها

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أنشطة اجتماعية معلنة.

 

وأوضحت فردوس، أنها قرأت كتبًا كثيرة عن الزعيم الراحل وعائلته لكي تستطيع الحصول على معلومات عن السيدة تحية كاظم، متابعةً: حدثت مشكلة مع ابنة عبدالناصر في مدرستها فأصر على الذهاب معها، فقالت له المديرة إنها تحدثت إلى زميلتها بشكل غير لائق وقالت لها انتي مش عارفة أنا مين، فأصر على إحضار بنته والحديث في الفسحة في الميكروفون وأجبر ابنته على الاعتذار لزميلتها.

 

وأردفت، أن الدكتورة هدى عبدالناصر ابنة الزعيم أمدتها بالكثير من المعلومات والمتعلقات، حيث أنها اطلعت على صندوق كبير فيه صور الزعيم وعائلته وخطابات كان يرسلها للأسرة.

 

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