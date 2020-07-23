عاجل.. وفاة سلمان زيمان عن عمر ناهز الـ65 بعد صراع مع المرض

توفى الفنان سلمان زيمان عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد صراع مع سرطان الدم، ومن المقرر أن يتم تشييع جنازته ودفن الجثمان في مقبرة المحرق، بقرية البسيتين.
ترك سلمان زيمان بصمة خالدة في عالم الغناء والتلحين، حيث قدم خلال مسيرته الفنية
وأسهم الفنان سلمان زيمان في تأسيس فرقة أجراس، التي حققت انتشارًا خليجيًا وعربيًا، حيث قدمت مجموعة من الأعمال ذات القيمة والبصمةالفنية، وقدم في مشواره الفني العديد من الأعمال الغنائية التي مازالت تُردد نظرًا لما حظيت به من تميز لحنًا وأداءً ومنها: أقبل العيد، ويا مقلة عيني، وهيفاء، والطائر الهيمان، وأم الجدائل، وأبو الفعايل، وولي في ربوع الشمال، إضافة إلى غنائه اللون العدني مثل الحب أسرار وكان ذا أول وأحلى الليالي وبعدت عني.
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