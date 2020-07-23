فيديو .. جاي كول يطرح أحدث أغنياته The Climb Back

طرح الفنان العالمي جاي كول أحدث أغنياته، التي تحمل اسم The Climb Back، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements يذكر أن الفنان العالمي جاي كول طرح أخيرًا أغنية بعنوان Snow On Tha Bluff، كما كسرت الأغنية حاجز الـ6 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. كول طرح أخيرًا أغنية بعنوان Snow On Tha Bluff، كما كسرت الأغنية حاجز الـ6 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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