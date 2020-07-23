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تراند اليوم : صورة من الزمن الفني الجميل لأسما أبو اليزيد تخطف القلوب – إتفرج

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نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة جديدة بصحبة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت أسماء أبو اليزيد بصورة أبيض وأسود وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر، سمارك يجنن، اجمل اسماء

 

يذكر أنه عرض مؤخرا لـ أسماء أبو اليزيد مسلسل “الآنسة فرح” على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

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ويشارك في بطولة المسلسل كلا من ، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

 

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