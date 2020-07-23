تراند اليوم : إليسا تنشر البوستر الرسمي لألبومها ” صاحبة رأي ” – شاهد

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن البوستر الرسمي لألبومها الجديد “صاحبة رأي” من خلال نشره عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إليسا في البوستر مرتدية فستان أسود قصير وبشعر قصير.

ويشار إلى أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا، أعلنت عن موعد طرح أغنية إليسا صاحبة رأي اليوم 23 يوليو، وطرح الألبوم كاملا يوم 1 أغسطس بالتزامن مع عيد الأضحى.

يتضمن الألبوم كل من أغنية “حبة اهتمام”، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية “أنا شبه نسيتك”، وهي كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، توزيع: أحمد إبراهيم.