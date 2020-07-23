تراند اليوم : إيمان العاصي عن أزمة البوركيني : عنصرية ضد المحجبات .. تقلعوا أو تلبسوا انتوا أحرار

بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشكل واسع عبر السوشيال ميديا، بخصوص منع المحجبات من نزول بعض الشواطئ واستخدام حمامات السباحة، أعادت الفنانة إيمان العاصي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، نشر نسخة من رأي المصورة سلمى الكاشف التي ترفض فيه الاعتداء على حرية المحجبات، مدينة هذا التصرف من قبل بعض إدارات الشواطئ والنوادي، التي أكدت أنه ليس لها الحق في مثل هذا التصرف وأن الحجاب حرية شخصية.

من جانبها كتبت العاصي معلقة على الصورة: “حاجة في منتهى العنصرية والغباء بجد، مش من حق أي حد يفرض على أي بني آدم يلبس إيه وما يلبسش إيه، طالما الخامات مطابقة للمواصفات، يبقى مش من حق حد يمنع أي حد، حاجة مستفزة جدًا بجد”.

يذكر أن العاصي يعرض لها حاليًا، الجزء الثاني من مسلسل “مملكة إبليس” عبر منصة شاهد vip، وهو بطولة غادة عادل، وصبري فواز، وسلوى خطاب، ورانيا يوسف، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وخالد أنور.