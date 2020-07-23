تراند اليوم : “أحمد سعد” يحتفل بعيد ميلاد خطيبته الجديدة.. أتفرج

احتفل المطرب أحمد سعد، مساء الثلاثاء، بعيد ميلاد خطيبته الجديدة علياء بسيوني في منزله بالتجمع الخامس، في غياب شقيقه الفنان عمرو سعد.

وأحيى حفل عيد الميلاد مطرب المهرجانات عمر كمال، بحضور عدد من أصدقاء أحمد سعد وخطيبته والمقربين.

صور ومقطع فيديو من حفل عيد ميلاد خطيبة أحمد سعد، وهي من خارج الوسط الفني.

ونشر «سعد» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» صورة مع خطيبته علياء بسيوني، وعلق قائلًا: «كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي».

كان أحمد سعد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، 28 مارس 2019.

وقال حينها: «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمني لها السعادة والتوفيق، وأتمني ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي، أولادي».

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