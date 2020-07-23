تراند اليوم : سر الحياة بالضحكة .. سميرة سعيد بإطلالة شبابية كعادتها – إتفرج

شاركت الفنانة سميرة سعيد، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة على صفحتها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال وكتبت معلقة على الصورة: Have a Great Day

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

بتصغري كل شوية، جميلة جدا، ضحكتك مبهجة

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يذكر أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد مشاركتها فى أوبريت “أنت أقوي”، حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

تقول كلمات الأوبريت: أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة.

https://www.instagram.com/p/CC-0Y4rAO_R/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading