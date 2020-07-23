أسباب تأجيل مسلسل «الإمبراطور» لمحمد رمضان

رنا صلاح الدين - كشف بلال عبدالغني، محامي رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الأسباب الحقيقية وراء تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، والذي يحكي قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، والذي أعلن الفنان المصري محمد رمضان تقديمه في رمضان المقبل ثم تراجع عن ذلك ليعلن التأجيل.

المحامي قال في تصريحات صحفية، إن تأجيل المسلسل جاء بعد تواصله مع الفنان محمد رمضان مؤخرًا، وأخبره بأنه لا يمكنه تقديم هذا العمل دون الرجوع إلى رامي عز الدين بركات باعتباره الوريث الوحيد لهيثم أحمد زكي نجل الراحل، والاتفاق معه على كافة التعاقدات ونسبة الربح من العمل.

شقيق هيثم احمد زكي

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وأكد المحامي، أن رامي سوف يأتي إلى مصر بعد إجازة عيد الأضحى المقبل، ليجلس مع محمد رمضان ويتم التفاوض والاتفاق على جميع البنود، بالإضافة إلى تحديد نسبة ربحه من العمل، وأيضًا والده الخبير السياحي عز الدين بركات باعتباره زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد له نسبة من العمل حتى تستطيع الشركة المنتجة تقديم حياتها ضمن الأحداث.

وكان الفنان محمد رمضان قد عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، وذلك بسبب خلافات مع ورثة الفنان الراحل، معلنا أنه سيقدم مسلسل "موسى".

وكشف الناقد الفني أن الكاتب بشير الديك كان أخر من يعلم بتأجيل مسلسل الإمبراطور.